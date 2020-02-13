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Yaramazlara biraz batar!

Soruşturma başlatıldı: Tarihi Selimiye Camii’nin kapılarına isimlerini yazdılar

Edirne başsavcılığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan 500 yıllık Selimiye Camii’nin kapılarına yazı yazılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği caminin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kapılarının üzerine, yazı yazıldığı tespit edildi. Bazılarının isimlerini yazdığı, bazılarının da kalp çizerek kendisi ve sevdiği kişinin baş harflerini kazıdığı belirlendi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan caminin tarihi dokusuna verilen zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürüp çalışma başlattı.

Savcılık, tarihi dokuya zarara verenlerin bulunması için soruşturma başlattı.

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