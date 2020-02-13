Soruşturma başlatıldı: Tarihi Selimiye Camii’nin kapılarına isimlerini yazdılar

Rusya, Türk ordusunun İdlib’deki hareketliliği ile zırhlı araç ve mühimmat yığınağının, bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini bildirirken, Rus resmi medyası, ‘Türkiye’nin vekil gücü’ olarak nitelendirdiği Suriye Milli Ordusu’nun, İdlib’e Türk ordusu ile birlikte girdiğini öne sürdü.