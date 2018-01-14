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Yaramazlara biraz batar!

Soruşturma başlatılan CHP’li Kaftancıoğlu: Daima terör örgütlerini lanetledim

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında soruşturma başlatılmasını ‘hayatı boyunca tüm terör örgütlerini lanetlediğini’ söyleyerek değerlendirdi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul başsavcılığı, seçilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ihbar üzerine Twitter paylaşımları nedeniyle aralarında ‘örgüt propagandası’nın da olduğu üç suçlamayla başkan hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Soruşturmayı Twitter hesabından değerlendiren CHP’li il başkanı, kendisi ve partisi hakkında ‘karalama kampanyası’ yürüten herkesle yargı önünde hesaplaşacağını ifade etti.

Kaftancıoğlu şunları yazdı: “Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır.”

Kaftancıoğlu, dünkü kongrede mevcut başkan Cemal Canpolat karşısında il başkanlığını kazanmıştı. Seçim sonuçları gece yarısından sonra kesinleşmişti. Kaftancıoğlu seçildikten sonra geçmişte Twitter’da paylaştığı bazı mesajlar gündeme getirilmişti.

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