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Sorunları çözmek için ABD’ye giden Yıldırım: Hemen sonuç alamayız

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Başbakan Binali Yıldırım,  ABD ile yaşanan sorunları çözme konusunda hemen sonuç alınamayacağını ancak ilişkilerin olumsuza gitmemesi için çalışacaklarını şöyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek üzere Washington’da bulunan Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Yetkin’in haberine göre,  Yıldırım ziyaret inin gündem konularıyla ilgili şu bilgileri verdi:

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“ABD ile ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu söymemiz doğru olmaz. Ama bizim geleceğe odaklanmamız lazım. Ayrıca bölgesel konular da var. Suriye’de, Irak’ta yaşananlar, terör örgütleriyle mücadelede gelişmeler buradaki itirazlarımızı gündem getireceğiz.

FETÖ terör örgütüyle mücadele konusu da gündem getireceğimiz en önemli konulardan biri. Bizim, darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü olduğundan tereddütümüz yok.

Amerikalılar diyor ki ‘PYD ile işbirliği geçici’ DEAŞ ile mücadeleye ilişkin bir işbirliği olduğunu savunuyorlar. Bu konuları da konuşacağız.”

Binali Yıldırım ziyaretin sonuçlarıyla ilgili beklentisinin sorulması üzerine de “Bu ziyaretlerden hemen sonuç çıkmaz. Bu ziyaretin amacı anlaşılamayan konularda mesafe almak. Mesafe almaya çalışacağız. Türk Amerikan ilişkilerinin daha olumsuz değil olumlu yönde gelişmesi için çaba harcayacağız. Muhataplarımız da bu gelinen durumdan zannediyorum çok mutlu değil ama çözmek için bizde irade mevcut bunun için çalışacağız” dedi.

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