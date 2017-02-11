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Yaramazlara biraz batar!

‘Sorunlar çözülmeli’ diyen DBP’li Yüksek: Yanan evi kimin yöneteceğini tartışıyoruz

 

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Kamuran Yüksek, Kürt sorunu ve ekonomi sorunun acil olduğunu belirterek, “Ev yanıyor ve biz evi kim yönetecek onu tartışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Van’da gazetecilere konuşan Yüksek, 16 Nisan’daki anayasa değişiklik referandumunda oylamaya sunulan maddelerin içeriğinin yurttaşlar tarafından bilinmediğini savunarak, gerekçe olarak içeriğin toplumla alakası olmadığı iddiasını gösterdi.

Sistem değişikliğinden yana oldukları ifade eden Yüksel, “İçerikle ilgili kaygılarımız var. Kategorik olarak sistemin değişikliğinden yanayız. Daha katılımcı, demokratik bir sistem olmalı. Gücün tek elde toplanmasının zarar vereceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘En acil sorun Kürt sorunudur’

‘En acil sorunlar’ olarak Kürt sorunu ve ekonomi sorununu gösteren Yüksel, şunları kaydetti: “Kürt sorununun, bu ülkede toplumda gerilimlere, iç huzursuzluğa yol açan problemleri çözmemiz lazım. Ev yanıyor ve biz evi kim yönetecek onu tartışıyoruz. En acil sorun Kürt sorunudur, ekonomik sorunlardır. Bunları çözecek bir anayasa istiyoruz. Toplumsal barış ve çözümü sağlayalım ve oturup sistemi tartışalım.”

‘CHP statüko devam etsin diyor’

Yüksel, HDP ve DBP’nin CHP’yle ‘yan yana işi olmadığını’ belirterek, “Bunlar objektif durumlar, bilinçli kararlar değil. BBP de ‘Hayır’ diyor, şimdi biz onunla yan yana mı düşüyoruz? ‘Evet’ diyenler var, ‘Hayır’ diyenler var. Herkesin bir gerekçesi var. Bizim ‘Hayır’ gerekçemizle CHP’nin aynı değil. Anlayış ve zihniyet olarak CHP’nin yarattığı sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. CHP ‘Statüko devam etsin’ diyor, biz ‘Statüko değişmeli’ diyoruz. Ama AKP’nin getirdiği sistemi de yararlı görmüyoruz” dedi.

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