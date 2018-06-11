Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sorun ‘Ekonomi’ diyenler: 1 Kasım yüzde 19, 16 Nisan yüzde 35, bugün yüzde 52

 

Mayıs ayında yapılan çalışmaya göre “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir” sorusuna halkın yüzde 51.5’i “Ekonomi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Metropoll Araştırma’nın ‘Türkiye’nin nabzı’ başlıklı anketinde aynı soruya “Terör” diyenlerin oranı 13.4.

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Grafik: @metropoll

Metropoll’ün yaptığı ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ çalışmasındaki tarihsel veriler seçim dönemleriyle eşleştirildiğinde ortaya şu çıkıyor (yüzde olarak):

7 Haziran 2015 milletvekili seçimleri: Ekonomi 34.1 – Terör 28.2

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1 Kasım 2015 milletvekili seçimleri: Ekonomi 25 – Terör 42

16 Nisan 2016 başkanlık referandumu: Ekonomi 36 – Terör 28

 Yıllar sonra değişti: AKP’nin anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’

MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

 

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