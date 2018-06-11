Sorun ‘Ekonomi’ diyenler: 1 Kasım yüzde 19, 16 Nisan yüzde 35, bugün yüzde 52

İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve Yunanistan’daki mahkeme tarafından serbest bırakılan sekiz firari askerin 7/24, silahlı askerler tarafından korunduğunu yazdı.

Askerlerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi.