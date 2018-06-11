Sorun ‘Ekonomi’ diyenler: 1 Kasım yüzde 19, 16 Nisan yüzde 35, bugün yüzde 52

Mayıs ayında yapılan çalışmaya göre “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir” sorusuna halkın yüzde 51.5’i “Ekonomi” dedi.
Metropoll Araştırma’nın ‘Türkiye’nin nabzı’ başlıklı anketinde aynı soruya “Terör” diyenlerin oranı 13.4.
Metropoll’ün yaptığı ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ çalışmasındaki tarihsel veriler seçim dönemleriyle eşleştirildiğinde ortaya şu çıkıyor (yüzde olarak):
7 Haziran 2015 milletvekili seçimleri: Ekonomi 34.1 – Terör 28.2
1 Kasım 2015 milletvekili seçimleri: Ekonomi 25 – Terör 42
16 Nisan 2016 başkanlık referandumu: Ekonomi 36 – Terör 28
Yıllar sonra değişti: AKP’nin anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’
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