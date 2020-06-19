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Yaramazlara biraz batar!

Sorumluluk sınavlarına sadece 12’nci sınıflardan isteyen öğrenciler girecek

Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran’da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12’nci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

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Safran şunları kaydetti: “Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12’nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.”

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