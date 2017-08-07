Soru: Damadınızın FETÖ’cü olduğunu biliyor muydunuz? Akın Öztürk’ün yanıtı: Hayır

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Darbe girişimi davalarındaki en kıdemli sanık eski Hava Kuvvetleri komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde olduğunu kabul ederken, damadı Hakan Karakuş’la ilgili sorulara yanıt vermedi.

Hürriyet’in aktardığına göre 15 Temmuz gecesi Akıncı Hava Üssü’nde olup bitenlere ilişkin davanın beşinci celsesinde çapraz sorguya alınan Öztürk’e Akıncı’daki fotoğrafları gösterildi. O gece üste olduğunu kabul eden Öztürk, rahat davrandığı yorumlarına ise itiraz etti.

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”FETÖ’cü değil’ demedi

Öztürk’e o gece Akıncı Üssü’nde olan damadı havacı kurmay yarbay Hakan Karakuş’la ilgili de sorular soruldu. Öztürk, “Damadınızın FETÖ’cü olduğunu biliyor muydunuz” sorusuna, “Hayır bilmiyordum” dedi.

“Peki bu darbeye katıldığına inanıyor musunuz” diye sorulan Öztürk, “Eğer bunu söylersem yarın gazeteler damadını ihbar etti diye yazar. Bu yüzden de yargılama bitene kadar bu soruya yanıt vermeyeceğim” dedi. Öztürk, damadının evinde 1 dolar koleksiyonu bulunduğuyla ilgili soruya da bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

‘Gelin, darbe yapıyoruz’ mu diyecekti?’

Mahkeme başkanı ise Öztürk’e, “Hakan Karakuş darbeye teşebbüs faaliyeti olduğunu biliyor ve buna rağmen sizi oraya çağırıyorsa, buna ne diyorsunuz?” diye sordu. Öztürk ise, “Hakan Karakuş bana telefonda ‘Buyrun gelin, darbe yapıyoruz’ mu diyecekti?” diye yanıt verdi.

Eski Hava Kuvvetleri komutanı, “Üst akıl kim” sorusuna da, “Birileri birilerini kullandı” diye karşılık verdi.

Öztürk, başından beri darbe girişimine iştirak etmediğini, üste rehin tutulan kuvvet komutanlarının bırakılması için çaba sarf ettiğini savunuyor.