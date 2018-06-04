Soru-cevap sosyal medyada: Demirtaş, cezaevinden basın toplantısı düzenleyecek

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘sosyal medya üzerinden basın toplantısı’ düzenlemeye hazırlanıyor.
Partinin verdiği bilgiye göre 6 Haziran saat 23.00’e kadar Twitter, Instagram ve Facebook’ta ‘#DemirtaşaSoruyorum’, ‘#AskDemirtas’ ve ‘#JiDemirtaşDipirsim’ etiketlerinden birine yazılarak Demirtaş’a soru sorulabilecek.
Sorular yalnızca Türkiye’den ya da yurt dışından gazetecilerden kabul edilecek. Demirtaş’ın cevapları, 8 Haziran’da kendi Twiitter hesabından paylaşılacak.
Yine Facebook ve Instagram’dan sorulan sorular da buralardan paylaşılacak.
Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.