Soru-cevap sosyal medyada: Demirtaş, cezaevinden basın toplantısı düzenleyecek

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘sosyal medya üzerinden basın toplantısı’ düzenlemeye hazırlanıyor.

Partinin verdiği bilgiye göre 6 Haziran saat 23.00’e kadar Twitter, Instagram ve Facebook’ta ‘#DemirtaşaSoruyorum’, ‘#AskDemirtas’ ve ‘#JiDemirtaşDipirsim’ etiketlerinden birine yazılarak Demirtaş’a soru sorulabilecek.

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Sorular yalnızca Türkiye’den ya da yurt dışından gazetecilerden kabul edilecek. Demirtaş’ın cevapları, 8 Haziran’da kendi Twiitter hesabından paylaşılacak.

Yine Facebook ve Instagram’dan sorulan sorular da buralardan paylaşılacak.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.