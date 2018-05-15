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Yaramazlara biraz batar!

Soru: Ablama niyet gelen görücü beni istedi, evlenebilir miyim? AKP’li ‘fetvacı’ Karaman: No problem

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AKP’li ilahiyatçı Prof. Dr Hayrettin Karaman, ablasını istemeye gelen bir kişinin vazgeçip kendisini istemesi durumunda evlenip evlenemeyeceğini soran bir takipçisine “Problem olmaz” diye yanıt verdi.

Hayrettin Karaman

Süzcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre AKP yanlısı yayın yapan Yeni  Şafak’ın yazarı İlahiyatçı Hayrettin Karaman, kendisine yöneltilen, “Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler, daha sonra aynı kişi benim için geldi. İslami açıdan bir problem olur mu?” sorusunu kendisine ait web sayfasından yanıtladı.

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Karaman ‘‘Problem olmaz, Ablanızı isteyip bu olmazsa, sizi isteyebilir” dedi ve şu yanıtı verdi: “Ablanızı isteyip bu olmayınca, onunla evlenemeyeceği ortaya çıkınca, sizi isteyebilir. Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle -ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanızla evlenmiş bir kimse bile -o ölünce veya boşanınca- sizinle evlenebiliyorsa, ablanızı istemiş, fakat onunla evlenmemiş birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakınca olmaz.”

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