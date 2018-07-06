Şortu nedeniyle ‘ifadesi’ alınan öğrenci: Bu işin peşini bırakmayacağım

Kaldığı yurtta şort giydiği için ifadesinin alındığını iddia eden Sakarya Üniversitesi öğrencisi Betül Ceylan, “Yıldım ve bu düzenin değişmesi gerektiğini anladım” dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Yurdu’nda misafir öğrenci olarak kalan 20 yaşındaki Ceylan, müdürün kendisini şort giydiği için odasına çağırarak ‘uyardığını’ söylemişti.

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KYK ise müdürlüğün yurt kurallarına uymadığı gerekçesiyle Ceylan hakkında disiplin soruşturması yürüttüğünü açıklamıştı.

‘Yıldım’

BirGün’den Rabia Yılmaz’a konuşan Ceylan, ‘olayın kendisini psikolojik olarak çökerttiğini’ söyledi.

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Öğrenci şunları anlattı: “Gerçekten kimse beni ağlarken görsün istemezdim. Ama yıldım ve bu düzenin değişmesi gerektiğini anladım. Nalan Uysal (yurt müdürü), şortumdan rahatsız olduğu için beni odaya çağırdı, birtakım konuşmalara geçti. Ben daha fazla konuşmak istemediğimi söylediğimde ise tutanak tuttu ve yurtla ilişiğimi kesti. Ben de bunun üzerine sesimi duyurmaya çalıştım. Şu an Hendek’teyim. Bugün (dün) Ankara’ya gideceğim ve gerekli işlemleri başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım.”