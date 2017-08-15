Şortlu kadına saldırı davasında ‘tanıdık’ savunma: Tahrik etti, oruçluydum

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’ın ‘şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğramasıyla ilgili davada savunma yapan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, ‘tahrik edildiğini’ öne sürdü.

Ekmek ve Gül’ün aktardığına göre Kızılateş’in 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

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‘Melisa bana saldırdı’

Savunmasında, Sağlam’ı hakaret edip kendisini tahrik etmekle suçlayan sanık Kızılateş, bunun üzerine ‘hafifçe tokat attığını’ ifade etti.

Pişman olduğunu dile getiren Kızılateş, şunları söyledi: “Pişmanım. Sosyal medyada cani gibi gösterildim. Özür dilerim. Yapmamam gereken bir durumdu. Melisa bana saldırdı. Hastane raporunda yer alanların alakası yok. Elimin tersiyle vurdum.”

‘Oruçluydum’

Kızılateş’in özrünü kabul etmeyen Sağlam, “Beni darp ederken kendine doğru çektiğinde cinsel saldırıyı hissettim” derken, sanık ise “Oruçluydum, cinsel bir amaçla sarılmadım” diyerek kendini savundu.

Sanık Kızılateş’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Eylül tarihine erteledi.