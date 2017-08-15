Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Şortlu kadına saldırı davasında ‘tanıdık’ savunma: Tahrik etti, oruçluydum

Share31
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 32

 

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’ın ‘şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğramasıyla ilgili davada savunma yapan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, ‘tahrik edildiğini’ öne sürdü.

Kızılateş, öğrenciyi darp etti.

Ekmek ve Gül’ün aktardığına göre Kızılateş’in 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Reklam

‘Melisa bana saldırdı’

Savunmasında, Sağlam’ı hakaret edip kendisini tahrik etmekle suçlayan sanık Kızılateş, bunun üzerine ‘hafifçe tokat attığını’ ifade etti.

Pişman olduğunu dile getiren Kızılateş, şunları söyledi: “Pişmanım. Sosyal medyada cani gibi gösterildim. Özür dilerim. Yapmamam gereken bir durumdu. Melisa bana saldırdı. Hastane raporunda yer alanların alakası yok. Elimin tersiyle vurdum.”

‘Oruçluydum’

Kızılateş’in özrünü kabul etmeyen Sağlam, “Beni darp ederken kendine doğru çektiğinde cinsel saldırıyı hissettim” derken, sanık ise “Oruçluydum, cinsel bir amaçla sarılmadım” diyerek kendini savundu.

Sanık Kızılateş’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Eylül tarihine erteledi.

Pendik’te minibüste şortlu kadına saldıran adama 11 yıl hapis istendi

Aile boyu: Şortlu kadına saldıran adamın kardeşi de ‘şikayetçi’ 

Şortlu kadına saldıran adamın babasına ‘laf düştü’: Öyle giyinmesi doğru değil

Şort giyen kadına saldıran adam tutuklandı

Şort giydiği için saldırıya uğrayan Sağlam: Kadınlar hep birlikte güçlü olmalı

Şortlu kadına saldırdığı için gözaltı kararı çıkarılan adam cezaevindeymiş

Pendik’te şort giyen kadına saldıran adam: Giyim tarzı tahrik etti

Şort giydiği gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan kadın: Yardım istememe rağmen kimse gelmedi 

 

Share31
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 32

SON HABERLER

ODTÜ Gökçek’in ‘aç-kapa’ yoluna direniyor: 24 hektar orman yok olur

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, üniversiteden geçmesi planlanan Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun “aç kapa” yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

HDP’nin nöbeti İzmir’de: ‘İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir’

HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti, son durağı olan İzmir’de yürüyüşle başlarken, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, “İzmir’de olduğumuz için mutluyuz. İzmir Türkiye’dir, Türkiye İzmir’dir. İzmir hiçbir zaman genel başkanları, milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarını tutuklayan bir politikaya destek vermedi; kimseye belli bir yaşam tarzı dayatmadı” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...