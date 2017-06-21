Şortlu kadına saldırdığı için gözaltı kararı çıkarılan adam cezaevindeymiş

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan adamın cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan saldırgan Ercan Kızılateş’in, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri çıkmıştı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Kızılateş’in gözaltına alınması için talimat verdi.
DHA’nın haberine göre Kızılateş’in serbest bırakıldıktan sonra adli işlemleri sürerken ‘vergi kanuna muhalefet’ten kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı.
Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre 17 Haziran’da gözaltına alınan saldırgan 20 Haziran’da tutuklanarak Silivri Açık Cezaevi’ne gönderildi.
Saldırgan hakkında Bakırköy Adliyesi Asliye Ceza İlamat Masası tarafından 6 Mart’ta yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Kızılkateş hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘basit yaralama’, ‘elektrik hırsızlığı’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından başka davalar da bulunduğu öğrenildi.