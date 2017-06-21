Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Şortlu kadına saldırdığı için gözaltı kararı çıkarılan adam cezaevindeymiş


 

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan adamın cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Ercan Kızılateş

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan saldırgan Ercan Kızılateş’in, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri çıkmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Kızılateş’in gözaltına alınması için talimat verdi.

DHA’nın haberine göre Kızılateş’in serbest bırakıldıktan sonra adli işlemleri sürerken ‘vergi kanuna muhalefet’ten kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre 17 Haziran’da gözaltına alınan saldırgan 20 Haziran’da tutuklanarak Silivri Açık Cezaevi’ne gönderildi.

Saldırgan hakkında Bakırköy Adliyesi Asliye Ceza İlamat Masası tarafından 6 Mart’ta yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kızılkateş hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘basit yaralama’, ‘elektrik hırsızlığı’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından başka davalar da bulunduğu öğrenildi.

Pendik’te şort giyen kadına saldıran adam: Giyim tarzı tahrik etti

Şort giydiği gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan kadın: Yardım istememe rağmen kimse gelmedi 

SON HABERLER

Mehmet Altan: Demokrasinin katline alkış tutmadığım için yargılanıyorum

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılananan Prof. Dr. Mehmet Altan  73 sayfalık bir savunmayla hakimin karşısına çıktı. Altan, “Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...