Şortlu kadına saldıran adamın babasına ‘laf düştü’: Öyle giyinmesi doğru değil

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş’in babası, “Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş” sözleriyle oğlunu savundu.

Kızılateş, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Asena Melisa Sağlam’a saldırmıştı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan adamın başka bir suçtan cezaevine konulduğu anlaşılmış, Sağlam’a saldırdığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Baba oğluna ‘hak verdi’

Habertürk’e konuşan Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden emekli 61 yaşındaki Halil Kızılateş, saldırgan oğlunu savundu: “Biz burada eşim Elif ve diğer oğlumla beraber yaşıyoruz. O gün oğlum oruçluymuş. Çok iyi niyetli biridir. Mahallede de herkes sever. Dolmuşta kadın küfredince o da elinin tersiyle vurmuş. Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş. Onun annesi babası yok mu? Öyle giyinmesini doğru bulmuyorum. Kız sonra gidip darp raporu alınca olay buralara kadar geldi. ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ suçu varmış. Polisler almaya geldiğinde öğrendim. Önceki gün bilmediğim iki-üç kişi evimizi taşlamaya kalktı.”

‘Gururuma yediremedim’

Öte yandan dün tutuklanan saldırganın, serbest bırakıldığı hakimlik sorgusu ortaya çıktı.

Kızılateş, ifadesinde şunları kaydetti: “Ramazan ayı mübarek ay olduğu için düzgün giyinmesini söyledim. Sadece iyi niyetle bir söz söyledim. Kısa şort giymişti. Kendisi de ‘Bakma o zaman’ dedi. Sonra elimin tersiyle giderken yüzüne doğru hafif bir şekilde vurdum. Tokat atmadan önce bana hakaret etti. Önce müdahale etmedim ancak sonra gururuma yediremedim, elimin tersiyle hafifçe vurdum.”

Bu ifadesinin ardından serbest bırakılan saldırgan, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.