Şort giyen kadına saldıran erkek serbest kaldı

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş tutuklama talebiyle sevkedildiği mahkemede serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan saldırgan Ercan Kızılateş’in, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri çıkmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Kızılateş’in gözaltına alınması için talimat vermişti.

Kızılateş’in serbest bırakıldıktan sonra adli işlemleri sürerken ‘vergi kanuna muhalefet’ten kesinleşmiş cezası olduğu anlaşılmıştı.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre cezaevindeki Kızılateş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuksuz yargılanmasına hükmederek Kızılateş’i serbest bıraktı.