Şort giyen kadına saldıran erkeğe tutuklama kararı

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş tutuklama talebiyle sevkedildiği mahkemede serbest bırakıldı. Ancak savcılık, saldırganın serbest kalmasına itiraz etti.

Kızılateş hakkında tutuklama kararı çıktı.

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmişti. Gözaltına alınan saldırgan Ercan Kızılateş’in, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı haberleri çıkmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlamasıyla Kızılateş’in gözaltına alınması için talimat vermişti.

Kızılateş’in serbest bırakıldıktan sonra adli işlemleri sürerken ‘vergi kanuna muhalefet’ten kesinleşmiş cezası olduğu anlaşılmıştı.

Kızılateş savcılık ifadesinde şunları söylemişti: “Pişmanım. Sadece iyi niyetli bir söz söyledim. Ramazan ayıydı, mübarek ve haram ay olduğu için düzgün giyinmesini söyledim. Kısa şort giymişti. Daha sonra kendisi de ‘Bakma o zaman’ dedi. Bunu söyledikten sonra, ‘Nefis diye bir şey var’ dedim. Evet haklısın, ‘Nefis diye bir şey var’ dedi. Sonra elimin tersi ile giderken yüzüne doğru hafif bir şekilde vurdum. Olay bir anda gelişti ve olaydan dolayı pişmanım.”

Cezaevindeki Kızılateş, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme, tutuksuz yargılanmasına hükmederek Kızılateş’i serbest bıraktı.

Ancak savcı Kızılateş’in serbest bırakılmasına itiraz etti. Kızılateş hakkında tutuklama kararı verildi.