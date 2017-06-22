Şort giydiği için saldırıya uğrayan Sağlam: Kadınlar hep birlikte güçlü olmalı

‘Şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, “Kadınların hep birlikte güçlü olmasını istiyorum” dedi.

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde Ercan Kızılateş tarafından darp edilmişti. Savcılık, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede serbest bırakılan Kızılateş’in serbest kalmasına itiraz etmiş, Kızılateş hakkında yeniden tutuklama kararı çıkmıştı.

‘Şoförün onu tutması mümkündü ama yapılmadı’

Pendik’te Melisa Sağlam adlı genç kadına şort giydiği gerekçesiyle yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/O8RquJ5jFv — Aktüeltürk (@aktuelturk) 21 Haziran 2017

DW’ye konuşan Sağlam, çok karmaşık duygular içerisinde olduğunu söyledi.

Saldırının ardından oturup ağlamaktan başka bir çaresinin olmadığını anlatan Sağlam, minibüsteki yaşananlara ‘seyirci kalmakla’ eleştirdi .

Sağlam şöyle devam etti: “Saldırgan indikten sonra minibüsü çevreleyerek koştu, minibüsün önünden yukarı çıktı. Bu sırada şoförün onu tutması mümkündü ama yapılmadı. Kalkmadan önce saçımın ucunu ellerinin arasına almış, ben fark etmedim, avukatım söyledi.”

‘Adam orada da destek gördü’

“Yaşadıklarınız sizde ‘Kadınlar bu toplumda savunmasız’ duygusu ve korku uyandırdı mı?” sorusunu, “Tabii ki uyandırdı. Çünkü biz kendimizi koruyamıyoruz görüldüğü gibi, bizi koruyan bir yargı yok şu anda. Bunu birine yapmış bir insan başkasına yapacak diye düşünülmemesi saçma ve eksik düşünce” diyerek yanıtlayan Sağlam, şöyle devam etti: “Minibüste ilk bana o sözleri sarf ettiğinde de halkın adama desteği oldu, ‘Bırak şunu’ dendi, beni kimse savunmadı. Adam orada da destek gördü. Ben bir kadını tartaklasam, toplumdan daha fazla saygı göreceğim diye düşünüyor.”

Sağlam sözlerini şöyle bitirdi: “Bu olayda olduğu gibi kadınların hep birlikte güçlü olmasını, en azından sesimizi duyurmamızı, biz sesimizi duyurduktan sonra da adaletin gereğini yapmasını istiyorum.”