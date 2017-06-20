Şort giydiği gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan kadın: Yardım istememe rağmen kimse gelmedi 

‘Şort giydiği’ gerekçesiyle minibüste saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, “Yardım beklememe rağmen kimse gelmedi” dedi.

Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmiş, gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

‘Ramazan’da böyle giyinmeye utanmıyor musun?’

DHA’ya konuşan Sağlam saldırıyı şöyle anlattı: “Oturduğum andan itibaren, ‘Ramazan’da böyle giyinilir mi? Böyle giyinmeye utanmıyor musun?’ gibi laflar söyledi. Beyaz bir tulum giymiştim, şort şeklinde. Önden dekoltesi vardı. Fakat çantam önüme asılıydı. Zaten kim düşünür ki, insan rahatsız olur mu bu giysiyle. O…u lafını diyene kadar bir şey dememiştim. Onu dedikten sonra. ‘Bakma sen de’ dedim, hiç yüzüne bakmadan. Ondan sonra işte, ‘Sen kıçını başını açarsan nasıl bakmayayım’,’Ben de bakarım işte’ dedi. ‘Bu sana bağlı, nefsine bağlı’ dedikten sonra tekrar söylendi.”

‘Yardım bekledim, kimse gelmedi’

Minibüstekilerin bu tartışmada kendisine değil karşı tarafa destek verdiğini dile getiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, bir süre sonra yanına gelip ayakta dikilen 30’lu yaşlardaki bu kişinin minibüsten inerken kendisine yumruk attığını söyledi: “Sol çenemde aniden bir ağrı hissettim. Çünkü cama çarptım. Kök dişim kırıldı arkadaki. Ne yapıyorsun diye bağırıp kolundan kavradım. Ondan sonra yardım bekledim. ‘Kim oluyorsun, nasıl bana vurursun’ şeklinde cümleler kullandım. Buna rağmen kimse gelmedi. Tutup sarstığım için şahıs bana tekrar vurdu ben ayaktayken, şoför arkasını dönüp izliyordu. Bana bir kez daha vurduktan sonra ben de onun yüzüne tokat attım. Sonra saçımı tuttu çekti. Kafamı eğip yumruk attı. Yumruktan sonra ben yere düştüm. Kaçtı, kimse gitmedi peşinden.”

‘İnsanlara göre hak etmiş oluyorum’

Serbest bırakılan saldırganın yakalanıp cezalandırılmasını isteyen Sağlam şöyle devam etti: “Benim ailem bana hiç vurmamış insanlar. Ben hiç şiddet görmüş değilim. Bunu yaşayınca şaşırdım. Bu olayı yaşadıktan sonra yakın arkadaşlarım bunun üzerinden prim yapmaya çalıştı. ‘Biz seni uyarmıştık’, ‘Biz sana bunu demiştik’. Bana gelen yorumlara şaşırmadım. Olayın darp olması da insanları etkilemiyor. Ben böyle giyiniyorsam, insanlara göre ben bunu hak etmiş oluyorum.”