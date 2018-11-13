Şort giydi diye otobüste kadına saldırmanın cezası iki yıl!

İstanbul’da halk otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi’ye saldıran 35 yaşındaki Abdullah Çakıroğlu’nun iki yıllık hapis cezası kesinleşti.

Çakıroğlu Eylül 2016’da kıyafetini bahane ederek otobüste Terzi’ye hakaret ederek saldırmış, yargılama sonucunda ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından üç yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

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Hem Terzi’nin hem de Çakıroğlu’nun avukatı, cezaya karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) gitmişti.

İHA’nın haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12’inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara vardi.

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İki yılı onandı

İstinaf mahkemesi, Çakıroğlu’na ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan verilen iki yıllık hapis cezasını onadı.

Mahkeme, bu bakımdan yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığını, deliller ve ispatlarda herhangi bir eksikliğin olmadığını kaydetti.

Kararda, Çakıroğlu’nun ön koltuğunda oturan Terzi’ye kıyafetini açık bulması nedeniyle saldırdığı ve tekme atarak yaraladığı anlatılarak Çakıroğlu’nun “Bunların kafasını koparmak lazım, ezmek lazım, bunlar otobüsü cünüp ettiler” dediği aktarıldı.

‘Cünup’ lafı rencide edici değilmiş!

İstinaf mahkesi, bu sözlerin ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçunu oluşturduğunu; kişilerin şeref, onur ve saygınlığını rencide etmeye yönelik hakaret kastıyla söylenen sözler olmadığını iddia etti.

Daire, sanık hakkında ‘hakaret’ suçundan verilen bir yıl iki ay hapis cezası kararının ‘beraatine’ şeklinde düzeltilmesine hükmetti.

Yaralamaya da ceza yok

Yine kararda, Çakıroğlu’nun yaralama eyleminin ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığı vurgulandı.

Sanık hakkında ‘yaralama’ suçundan verilen sekiz ay hapis cezasına ilişkin kararın ‘hüküm kurulmasına yer olmadığına’ şeklinde düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Böylece Çakıroğlu üç suçlamanın yalnızca birinden ceza almış oldu. İki yıllık hapis kesinleşti.

İstinaf mahkemeleri tarafından beş yılın altında kurulan hükümlerin Yargıtay aşaması bulunmuyor. Beş yılın altındaki hapis cezaları hükmün kurulmasıyla birlikte kesinleşiyor.