Sörf yaparken düşürdüğü protez bacağını, dalış yapan bir çocuk bulup teslim etti

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir adamın, sörf yaparken protez bacağı denize düştü. Haftalar sonra protez bacağı bulan 13 yaşındaki bir çocuk ’emaneti’ ona iletti.

Fotoğraflar: Twitter

Geçen ay St. Andrews Körfezi’nde sörf yapan Carter Hess’in, 3 bin dolar (20 bin 750 lira) maliyeti olan titanyum protezi, dev bir dalga gelince çıktı ve düştü. Bir-iki gün arayan Hess, bulamayınca ümidi kesti.

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Birkaç hafta sonra 13 yaşındaki Sebastian Morris, babasıyla dalarken, Hess’in düşürdüğü noktaya 10-15 metre uzaklıktaki bir yerde protezi buldu. Kime ait olduğunu bulmak için sosyal medya hesaplarından duyuru yaptı. Kısa süre içinde Hess’e ulaştı. İkili sahilde buluştu ve Hess protezine kavuştu.

“Bulabileceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu süreçte yenilemem zor. Daha büyük dalgalar varken sörf yaptım hiç düşürmedim o gün neden çıktı anlamadım” diyen Hess, Morris ve ailesine teşekkür etmek için onları akşam yemeğine davet etti.

2012’de Afganistan’da görev yaparken bacağı ampute edilen Hess, babası izin verirse Sebastian Morris’le dalmak istediğini söyledi.