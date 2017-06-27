‘Sorarlarsa bizdendir’

Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen, gazetenin tutuklu yazarı ve yayın danışmanı Kadri Gürsel’in fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyerek CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı. (Fotoğraf: DHA)
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