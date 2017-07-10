Sonunda, tam da beklendiği gibi: TRT’nin başına Bilal Erdoğan’ın lise arkadaşı geldi

Şenol Göka’nın TRT genel müdürlüğünden istifasıyla başlayan atama sürecinde, başından beri ismi geçen Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı İbrahim Eren, TRT genel müdürlüğüne atandı.

Karar bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Göka, Mayıs ayında ‘gördüğü lüzum üzerine’ istifa ettiğini duyurmuştu. Onun istifasıyla Eren’in TRT genel müdürlüğüne getirileceği daha ilk günden gündeme gelmeye başlamıştı.

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RTÜK, Eren’in yanı sıra, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı’nın ismini başbakanlığa bildirmişti. Seçim, Eren’den yana oldu.

Daha önce ATV’nin genel müdür yardımcılığını yapan Eren, Türk Telekom A.Ş.’nin de yönetim kurulu üyesi.