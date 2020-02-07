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Yaramazlara biraz batar!

Sonunda oluyor: ‘Friends’ özel bir bölüm için yeniden bir araya gelecek

10 sezon boyunca devam eden ve dünya çapında en sevilen dizilerden biri olan ABD yapımı “Friends”in yeniden çekileceği dedikoduları sonunda doğrulandı. Dizinin yıldızları Warner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştı.

Bir saatlik özel bölümde dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry’ye yeniden bir araya gelecek.

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Wall Street Journal’ın haberine göre nisan ayında lansmanı yapılması beklenen stream platformu HBO Max’te yayınlanmak üzere çekilecek bölüm için her oyuncuya 3-4 milyon dolar arası bir ücret ödenecek.

Dizinin yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane’in de özel bölüme dahil olacağı söyleniyor.

5 Şubat’ta dizide Chandler karakterini canlandıran Matthew Perry, Twitter hesabından ‘Büyük haber geliyor’ paylaşımı yapmış, dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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Hayranlarının yıllardır yeniden çekilmesini umduğu dizinin tekrar ekranlara döneceği beklentisi geçen yılın ekim ayında Jennifer Aniston’ın bütün ekibin bir araya geldiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla yükselmişti.

Fotoğraf: Instagram

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