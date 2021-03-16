‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diye tehdit etmişti: Bir yıl üç ay hapis verildi; cezası ertelendi

Sosyal medya uygulaması Tiktok’ta bir kadını “Sonun Özgecan gibi olacak” diyerek ölümle tehdit etmekle suçlanan tutuklu sanık Samir Balakıshiyev’e bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Cezayı erteleyen mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Samir Balakıshiyev getirildi.

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Mağdur Hacer Karaağaç, İzmir’den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanığın babası da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Sanık Samir Balakıshiyev savunmasında, şöyle dedi: “13 Şubat tarihinde sosyal medyadan canlı yayın yaparken Esmer isimli bir kişi canlı yayına konuk oldu. Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Tartışma yaparak insanların ilgisini çekip izleyici kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli bayan konuk oldu. İstem dışı anneme hakaret ettiğini duydum. Ben de bunun üzerine şov ve korkutma amaçlı kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını, kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı. Ben bu videoyu paylaştıktan sonra babam videoyu görüp bana kızınca ben de Hacer ile birlikte canlı yayın yaparak Hacer’den özür diledim. Hacer bana ‘Seni babanın hatırına affediyorum, ben senin annenin öldüğünü bilmiyordum’ dedi. Ben herkesten özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum.”

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‘Şikayetçi değilim’

Müşteki Hacer Karaağaç ise şöyle konuştu: “Ben sanığın olay tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Yorumları sırasında kadınlara da küfür edince ben de bunun üzerine sinirlenerek ‘Kadınlara küfür ediyorsa kendi anasıdır, bacısıdır’ şeklinde yorum yaptım. Daha sonra beni tehdit etmiş. Babasının bana ulaşmasının ardından babasını hatırına sanığın hatasını kabul ederek şikayetçi olmadım. Şikayetçi değilim.”

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutukluluk halinin devamını istediği sanığın ‘silahla tehdit’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık “Özür dilerim pişmanım, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Bir daha kimsenin kalbini kırmayacağım, suçluyum ve suçumu kabul ediyorum. Keşke böyle olmasaydı” dedi.

Tahliye kararı

Mahkeme, tutuklu sanık Samir Balakıshiyev’i ‘silahla tehdit’ suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.