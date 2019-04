Sonun başlangıcı: Game of Thrones’un finalinde bizi neler bekliyor?

ECE KARAAĞAÇ

Son yılların en çok yankı uyandıran dizisi hangisidir, diye sorsak kuşkusuz pek çoğunuzun yanıtı ‘Game of Thrones’ olur. Gerçekten de başladığı günden bu yana her sezonunda izleyici sayısını katlayarak artıran, yeni sezonları heyecanla beklenen, kimi bölümleri derbi maçları misali bir araya gelinerek izlenen ‘Game of Thrones’ için yolun sonu gözüktü. Dizi geçtiğimiz hafta, hayranlarına oldukça uzun görünen bir aranın ardından final sezonunun ilk bölümüyle ekranlara geldi. Bu da demek oluyor ki yakın gelecekte dizinin hayranlarının kafasını kurcalayan pek çok soru da cevabını bulacak. Peki bu sezon bizleri neler bekliyor? İşte ‘Game of Thrones’un final sezonuna ilişkin beş teori!

(Dikkat! Yazının bundan sonrası dizinin şu ana dek yayınlanmış bölümlerine dair ayrıntılar içermektedir.)

Sansa ve Tyrion teorisi

‘Game of Thrones’ta herkesin diğerlerine göre bir parça fazla sevdiği bir çift vardır. Fakat dizinin önceki bölümlerinde zorla evlendirilen Sansa ve Tyrion’ın bu listenin başında gelmediği kesin! Her ne kadar Tyrion Sansa’ya şefkatli bir dostlukla yaklaşmış olsa da Sansa açısından bu dostluk sanıldığı kadar da önemli değildi. Daenerys Targaryen’ın Winterfell’e ayak basmasıyla şimdilerde Kraliçenin Eli olan Tyrion Lannister ve Winterfell’in leydisi olan Sansa Stark da tekrar karşılaşmış oldu. Üretilen teorilerden birine göre hikayenin sonunda Tyrion ve Sansa beraber olacak ve Westeros’u beraber yönetecekler. Bu teoriye kaynak olaraksa George R.R. Martin imzalı serinin ilk kitabında, okurun Sansa ve Tyrion ile ilk karşılaştıkları anlar gösteriliyor. Yazar Tyrion’ı okura tanıttığı ilk anda ondan “Tyrion Lannister bir kral gibi dimdik durdu,” diye bahsederken Sansa’dan da “kraliçe olabilecek biri” olarak söz ediyor. Kulağa pek mümkün gelmeyebilir ama George R.R. Martin’in beklenmedik hamleler yapmayı ve okurunu şaşırtmayı ne çok sevdiğini hatırlayınca bir kez daha düşünmeden edemiyoruz doğrusu.

Rüya teorisi

Serinin finaline ilişkin bir diğer teori de Bran Stark’a ilişkin. Dizinin sıkı takipçileri küçük Bran’ın geçirdiği trajik kazayı ve sonrasında uzun bir müddet koma halinde kaldığını hatırlayacaktır. İşte bu teorinin sahipleri Bran’in henüz komadan çıkmadığı ve sezonlar boyu izlediğimiz her şeyin dadısının anlattığı hikayelerden fazlaca etkilenen Bran’ın gördüğü düşler olduğu görüşünde. Bu teoriye göre dizinin finalinde Bran uyanacak ve etrafının şimdiye dek korkunç ölümlerine şahit olduğumuz karakterlerin de dahil olduğu aile üyeleriyle çevrili olduğunu görecek. Akla ister istemez ‘Lost’u getiriyor değil mi? Dizinin takipçilerinin kafasındaki pek çok soruya cevap vermekten uzak görünen bu teori umarız ki gerçekleşmez!

Daenerys’in ölümü teorisi

Kuşkusuz dizinin en sevilen karakterlerinden biri “Ejderhaların Annesi” Daenerys Targaryen. Pek çok izleyici tarafından Demir Taht’ın asıl varisi olarak görülen Daenerys’in Westeros’a uzanan yolculuğu epey maceralı ve zahmetli oldu. Daenerys’in hayranları onun ikinci sezonda, The House of The Undying’de yaşadığı anları hatırlayacaktır. Üretilen teorilerden biri de tam olarak bu bölümden doğuyor. Bu teoriye göre Daenerys’in The House of The Undying’de gördüğü sanrılar aslında ona gelecekten haber veriyordu. Hatırlayacağınız gibi bu sahnede Daenerys, King’s Landing’teki taht odasına giriyor ve taht odasını yıkık dökük ve karlar altında buluyordu. Hemen ardından önünde açılan kapı ise onun Duvar’ın öte yanına geçmesine sebep oluyor ve burada bulduğu bir çadırda ölen kocası Khal Drogo ve oğullarını buluyordu. İşte bu teoriye göre o çadır öteki dünyayı temsil ediyor ve Daenerys’in White Walkers’la girişilen savaşta öleceği anlamına geliyor. Böylelikle geriye kalan son Targeryen ve tahtın asıl varisi olan Jon Snow’un tahta geçeceği düşünülüyor. Bu Daenerys Targaryen için oldukça şiirsel bir son olur kuşkusuz, ama dizinin sıkı takipçilerini tatmin eder mi, pek emin değiliz.

Cersei ve Jamie teorisi

İkiz kardeşler ve ensest aşıklar Cersei ve Jamie Lannister serinin başından beri olayların gidişatında büyük rol oynayan, oldukça önemli iki karakter. Üç çocuklarını kaybettikten ve pek çok anlaşmazlık yaşadıktan sonra Cersei ve Jamie’nin yolları ayrılmış gibi gözükebilir ama bu teoriye göre kader onları tekrar bir araya getirecek, fakat daha trajik bir sonla. Bu teorinin temelinde Cersei’nin çocukken bir falcıdan dinlediği kehanet yer alıyor. Hatırlatmak gerekirse, bu kehanette Cersei’nin doğan bütün çocuklarının öleceği ve kendisinin de “küçük kardeşi” tarafından öldürüleceğinden bahsediliyordu. Bilindiği üzere Cersei’nin Robert Baratheon’dan olan oğlu doğduktan kısa bir süre sonra hastalanıp ölmüş, Jamie’den olan çocukları da oldukça trajik şekillerde hayatlarını kaybetmişti. (Tamam, itiraf edelim, Jeoffrey’nin ölümüne o kadar da üzülmedik!) Cersei ve küçük kardeşi Tyrion’ın birbirlerinden hiç mi hiç hoşlanmadıkları bir gerçek. Cersei’nin ona yaptıkları da düşünülünce Cersei’yi öldürecek olan küçük kardeşin Tyrion olması çok daha akla yatkın görünebilir. Ancak bir kısım izleyiciler öyle düşünmüyor. Her ne kadar ikiz olsalar da ana rahmini ilk terk edenin Cersei olması Jamie’yi onun küçük kardeşi yapıyor. Cersei ve Jamie’yi en az çocuklarınınki kadar trajik bir finalin beklediğine inanan izleyiciler ve okurlar Jamie’nin de Cersei’yi öldürdükten hemen sonra öleceğini ve tıpkı bu dünyaya beraber geldikleri gibi bu dünyayı da beraber terk edeceklerini düşünüyor.

The Night King teorisi

Serinin düşüncesi bile tüyleri ürperten asıl kahramanı White Walkers’ın lideri Night King kuşkusuz. ‘Game of Thrones’a dair en yaygın teorilerden biri de elbette onunla ilgili. Bilindiği üzere Bran aynı zamanda bir warg, yani başka bedenlere girip dünyayı onların gözünden görebiliyor. Bu teoriye göre Bran’in bedenine girdiği kişilerden biri de Westeros’a korku salan Night King. Daha doğrusu günün birinde Night King’e dönüşecek olan kişi. Fakat yine bu teoriye göre Bran için işler düşündüğü gibi gitmiyor ve Bran girdiği bu bedeni terk edemeyerek günün sonunda Night King’e dönüşüyor. Her ne kadar izleyiciler Bran için öngörülen bu sonu Stark çocuklarının genel yapısıyla bağdaştıramasa da George R. R. Martin’in okurlarını şaşırtmayı ne kadar çok sevdiği de bir gerçek.

Günün sonunda kimi akla son derece yatkın, kimisi ise imkansız derecesinde uzak görünse de ne yazık ki hiçbiri şimdilik teori olmaktan öteye gidemiyor. Finali sır gibi saklanan ve başta dizinin oyuncuları olmak üzere tüm ekibine gizlilik konusunda sıkı kurallar konan ‘Game of Thrones’ta her şeyin sona ermesine ve (umuyoruz ki) tüm soruların açıklığa kavuşmasına yalnızca 5 bölüm kaldı. Sözün özü; 8 sezona yayılan bu dizi finaliyle de efsaneler arasında yerini alacak mı, yoksa diziyi ilk günden beri nefes nefese takip eden izleyicilerini hüsrana mı uğratacak, bekleyip göreceğiz!