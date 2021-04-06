Sonucu beklemeden otobüse binen yolcu Covid-19 hastası çıktı, şimdi 16 kişi karantinada

Karaman’da Covid-19 testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 16 kişi karantinaya alındı.
AA’nın haberine göre Azerbaycan uyruklu Z.O. isimli kadın, İstanbul’da test yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden Mersin’e gitmek üzere otobüse bindi.
Bu sırada test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kadına ulaşmaya çalışan görevliler, başarılı olamayınca durumu polis bildirdi.
Ekipler, Z.O’nun Mersin’e gitmek üzere bindiği otobüsün Karaman Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne girdiğini belirledi.
Terminale giden filyasyon ve polis ekipleri, yolcu otobüsünü Nefise Sultan Kız Yurduna yönlendirdi. Otobüste bulunan Z.O. ile 16 kişi yurtta karantinaya alındı.