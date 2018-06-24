Sonuçları beklerken: Hangi anket şirketi ne tahminde bulundu…

Sandıklar kapandı. Oy sayımı başladı.
Seçim sonuçları beklenirken son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını derledik.
GENAR: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51,5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 28,4, HDP adayı Selahattin Demirtaş 10,5, İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7,6, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1,9, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 0,1; ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50,8, ‘millet ittifakı’ 37,2; HDP 11,6.
A&G: Erdoğan yüzde 53,5, İnce 29,1, Akşener 8,1, Demirtaş 8,8, Karamollaoğlu 0,3, Perinçek yüzde 0,2; AKP yüzde 45,4, CHP 25,5 , HDP 11,3 , İYİ Parti 8,3, MHP 8,8, Saadet Partisi 0,6.
Piar: Erdoğan yüzde 42.5, İnce 27.1; ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.
Avrasya: Erdoğan yüzde 44.5, İnce 28.3; ‘cumhur ittifakı’ yüzde 45.9, ‘millet ittifakı’ 40.4, HDP 13.4.
Optimar: Erdoğan yüzde 51.6, İnce 28, Demirtaş 10.3, Meral Akşener 8.5, Temel Karamollaoğlu 1.1, Doğu Perinçek 0.5; AKP yüzde 46.7, MHP 6.9, CHP 26.3, İYİ Parti 6.8, HDP yüzde 11.2, Saadet Partisi 1.
SONAR: Erdoğan yüzde 47, İnce 33; HDP yüzde 12.
ORC: Erdoğan ilk turda yüzde 52.7’yle seçiliyor, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 54.7 oy alıyor; AKP yüzde 44.2, CHP 24.5, HDP 11.9, MHP 10.5, İYİ Parti 7.4, Saadet Partisi 0.9, diğer partiler 0.6.
KONDA: Erdoğan yüzde 51.9’la ilk turda seçiliyor; AKP yüzde 45.5, CHP 26.1, İYİ Parti 8.5, MHP yüzde 7.3.
Gezici: Erdoğan yüzde 48,2, İnce 29,1; AKP-MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 48,5 alırken, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ 39,8; HDP 11,5. Muhalefet 51,3’ü buluyor ve Meclis’te çoğunluğu alıyor.
Vera: Erdoğan yüzde 48,4, İnce 28,8, Demirtaş 11,7, Akşener yüzde 10,3; ikinci turda ise Erdoğan yüzde 51,9, İnce 48,1; AKP yüzde 43,6, CHP 27,4, HD 12,3, İYİ Parti 8,2, MHP 7,3.
Mediar: Erdoğan 47.96, İnce 29.88, Demirtaş 10.18, Akşener 9.15, Karamollaoğlu yüzde 2.06; AKP yüzde 41.50, CHP 26.24, İYİ Parti 10.73, HDP 12.14, MHP 5.83, Saadet Partisi 2.24;
MAK: Erdoğan yüzde 51.5’le ilk turda kazanıyor, İnce yüzde 24.4, Akşener 12.5, Demirtaş 8.8, Karamollaoğlu 2.2, Perinçek 0.6; AKP yüzde 43.5, CHP yüzde 24.2, MHP 9.2, İYİ Parti 10.3, HDP 9.2, Saadet Partisi 2.1, HÜDA-PAR 0.5, diğer yüzde 1.
1 Haziran öncesi yapılan araştırmaların sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabalirsiniz.