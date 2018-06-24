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Yaramazlara biraz batar!

Sonuçları beklerken: Hangi anket şirketi ne tahminde bulundu…

 

Sandıklar kapandı. Oy sayımı başladı.

Seçim sonuçları beklenirken son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını derledik.

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Fotoğraf: Reuters

GENAR: Cumhurbaşkanı Tayyip  Erdoğan yüzde 51,5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 28,4, HDP adayı Selahattin Demirtaş 10,5, İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7,6, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1,9, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek 0,1; ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50,8, ‘millet ittifakı’ 37,2; HDP 11,6.

A&G: Erdoğan yüzde 53,5, İnce 29,1, Akşener 8,1, Demirtaş 8,8, Karamollaoğlu 0,3, Perinçek yüzde 0,2; AKP yüzde 45,4, CHP 25,5 , HDP 11,3 ,  İYİ Parti 8,3, MHP 8,8,  Saadet Partisi 0,6.

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Piar: Erdoğan yüzde 42.5, İnce 27.1;  ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.

Avrasya: Erdoğan yüzde 44.5, İnce 28.3; ‘cumhur ittifakı’ yüzde 45.9, ‘millet ittifakı’ 40.4, HDP 13.4.

Optimar: Erdoğan yüzde 51.6, İnce 28, Demirtaş 10.3, Meral Akşener 8.5, Temel Karamollaoğlu 1.1, Doğu Perinçek 0.5;  AKP yüzde 46.7, MHP 6.9, CHP 26.3, İYİ Parti 6.8, HDP yüzde 11.2, Saadet Partisi 1.

SONAR:  Erdoğan yüzde 47, İnce 33; HDP yüzde 12.

ORC: Erdoğan ilk turda yüzde 52.7’yle seçiliyor, ‘cumhur ittifakı’ yüzde 54.7 oy alıyor; AKP yüzde 44.2, CHP 24.5, HDP 11.9, MHP 10.5, İYİ Parti  7.4, Saadet Partisi 0.9, diğer partiler 0.6.

KONDA: Erdoğan yüzde 51.9’la ilk turda seçiliyor; AKP yüzde 45.5, CHP 26.1, İYİ Parti 8.5, MHP yüzde 7.3.

Gezici: Erdoğan yüzde 48,2, İnce 29,1; AKP-MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ yüzde 48,5 alırken, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’ 39,8; HDP 11,5.  Muhalefet 51,3’ü buluyor ve Meclis’te çoğunluğu alıyor.

Vera: Erdoğan yüzde 48,4, İnce 28,8, Demirtaş 11,7, Akşener yüzde 10,3; ikinci turda ise Erdoğan yüzde 51,9, İnce 48,1;  AKP yüzde 43,6, CHP 27,4, HD 12,3, İYİ Parti 8,2, MHP 7,3.

Mediar: Erdoğan 47.96, İnce 29.88, Demirtaş 10.18, Akşener 9.15, Karamollaoğlu yüzde 2.06; AKP yüzde 41.50, CHP 26.24, İYİ Parti 10.73, HDP 12.14, MHP 5.83, Saadet Partisi 2.24;

MAK: Erdoğan yüzde 51.5’le ilk turda kazanıyor, İnce yüzde 24.4, Akşener 12.5, Demirtaş 8.8, Karamollaoğlu 2.2, Perinçek 0.6; AKP yüzde 43.5, CHP yüzde 24.2, MHP 9.2, İYİ Parti 10.3, HDP 9.2, Saadet Partisi  2.1, HÜDA-PAR 0.5, diğer yüzde 1.

1 Haziran öncesi yapılan araştırmaların sonuçlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabalirsiniz.

Metropoll: ‘Cumhur’ yüzde 46.5, ‘millet’ yüzde 34.8, HDP sınırda

Gezici anketi: Erdoğan yüzde 48.7, ilk kez kullananların yüzde 70’i oy vermiyor

Remres’in anketi: ‘Cumhur’ ve ‘millet’ başa baş, Erdoğan’ın oyu yüzde 41.7

Metropoll’ün mayıs anketine göre Erdoğan önde, İnce ikinci

SONAR anketi: İnce bir haftada yüzde 10 arttı, Erdoğan ikinci turda yüzde 53.7 alıyor

Remres Araştırma: Cumhur yüzde 44’ün altına düştü, İnce ile Erdoğan başa baş

Konsensus: Cumhur 50.4, Erdoğan ilk turda seçilemiyor, HDP baraj altı

KONDA müdürü Ağırdır: MHP yüzde beş, İYİ Parti yüzde 12-13 civarında

Gezici: Seçmen konuşmuyor, 18 anket için 40 kapıya giderdik, şimdi 120; bu dip dalgası

İstanbul Ekonomi Araştırma: Erdoğan’ın oyu yüzde 44.02, Meclis’te ‘çoğunluk’ yok

Mediar anketi: Erdoğan’ın ikinci turdaki rakibi İnce; Meclis çoğunluğuysa ‘millet’te

MAK anketi: Seçmenin en önemli sorunu ekonomik kriz ve dövizdeki artış

SONAR anketine göre iktidar değişiyor: İnce ve Akşener’in oyları Erdoğan’ı geçiyor

Remres’in anketi: Üç büyük ilde ‘millet ittifakı’ önde

Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45

Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10

Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır

Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor

Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55

Piar’a göre ikinci turda Erdoğan’a karşı iki isim öne çıkıyor: Şener ve Akşener

Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde

SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde

Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor

Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek

Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor

Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor

KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok

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ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı


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