Sonuç neden halen belirsiz?

Donald Trump’ın ABD başkanlığı sürecek mi yoksa koltuğunu Joe Biden’a mı bırakacak? Halen bilmiyoruz.

Fotoğraf: Reuters

Nedeni basit: Henüz yeterince oy sayılmadı.

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Dahası, pandemi nedeniyle postayla kullanılan oyların sayımı zaman gerektirdiği için sonucun netleşmesi günler alabilir. Üstüne bir de sonuçlar ‘karakolluk’ olursa haftalardan bahsedilebilir.

ABD’da başkan seçilebilmek için oyların çoğunu almanıza gerek yok aslında. Asıl belirleyici unsur, kaç Seçiciler Kurulu üyesi çıkardığınız. Yani bir eyalette kazanmak demek (Nebraska ve Maine hariç ki orası biraz karışık) o eyalette en fazla Seçiciler Kurulu üyesi çıkarmak demek. 538 üyeden 270’ini çıkaran başkan seçiliyor. Daha fazla oy almanıza rağmen daha az Seçiciler Kurulu üyesi çıkarıp kaybedebilirsiniz.

Bu yüzden gözler ‘salıncak’ denen çekişmeli eyaletlerde.

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Şu ana kadar;

Gerek Biden gerek Trump favori olduğu eyaletleri kazandı.

Çekişmeli eyaletlerde durum başa baş.

Hatta bazılarında (Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania) postayla gönderilen oyların sayımına başlanmadı bile.

Şu ana kadarki durumun özeti: Trump beklendiğinden daha iyi gidiyor. Biden oyların nispeten çabuk sayıldığı bazı çekişmeli eyaletleri kazanmayı başaramadı. Yani belirsizlik sürüyor…