Songül Hatısaru: Amerikalılar can, Trump saç derdinde

“Grip bu grip, geçer” diyen Trump, geçen hafta bu kez insan aklıyla dalga geçen, “Biliyordum, başından beri virüsün çok tehlikeli olduğunu biliyordum. Korkutmamak için söylemedim” açıklaması yaptı.

Yeni bir aforizmada bulunan Trump bu kez, “Maskeniz yoksa şal da taksanız olur” buyurdu. Demek ki maske de kalmamış koca Amerika’da! Süper gücün haline bakın. Kendisinin ise maske takmayacağını açıklayan Trump, Beyaz Saray’a gelen önemli konuklarını maskeyle karşılayamayacağını söyledi. Amerikalılar can, Trump ise saç derdinde. Zira çoğu Amerikalı saçı bozulacağı için maske takmadığını düşünüyor.

Reklam

Songül Hatısaru’nun yazısı