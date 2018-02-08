Soner Yalçın: Yurtseverlik tercih değil, zorunluluktur

Bu solculuk değildir… Bu yurtseverlik değildir… Emperyalizmle‑sömürgeyle hesaplaşmayan sol olabilir mi?

Sürekli sırtını Batı merkezlerine dayayan ‑FETÖ ve PKK işbirlikçisi‑ liberaller, Türkiye’de kafa karışıklığına yol açtı. Etkileri bilgisiz‑deneyimsiz sol kadrolar arasında halen görülüyor.

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(FETÖ elemanı Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında kasıtlı olarak beni “liberal solla” bir tutmaya çalışıyor! Beni bilmeyen kaldı mı: Her daim emperyalizmi yok etmeyi hedefleyen politikadan yana oldum. Peki… CIA ajanı G. Fuller ilişkili bu Küçük kuklayı, kimler ne maksatla bana saldırtıyor?)

Sonuçta: Yurtseverlik tercih değil, zorunluluktur. Bunun yolu ‑derine kazarak‑ sol’un kökünü bulmaktan geçer.

Soner Yalçın’ın yazısı