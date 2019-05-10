Soner Yalçın: Yoksa kararda direk FETÖ mü etkili oldu?

Ne kadar “şişirilse” de AKP ve liderinin “politik zekası” bu tür “ince işlere” yeterli olamıyor! Zaten kendileri sürekli “kandırıldık” diye ifade etmiyor mu bu vasatlık halini? ABD’den İsrail’e, FETÖ’den liboşlara uzanan “siyasi danışmanlarının” artık olmaması Erdoğan’ın strateji yapma kabiliyetini sıfırlamadı mı? Aslında… Türkiye’deki siyasetin kalite çıtası çok düştü; sürekli ağız dalaşı yapılıyor.

Demem şu:

YSK kararında…

-AKP baskısı sonucu üyeler üzerinde “FETÖ’cü sanılma” korkusu mu etkili oldu?

-Yoksa kararda direk FETÖ mü etkili oldu?

-“4’e karşı 7 oy” üzerinde düşünmek şart! Bu rakamlar bile “üst aklın” hesabı olabilir.

AKP bunu kavrayacak durumda değil ne yazık ki; İstanbul rantı gözlerini kör etti.

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Soner Yalçın’ın yazısı