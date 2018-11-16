Soner Yalçın: Toplumumuzda arabesk kültürü etkilidir, siyasetteki karşılığı Erdoğan’dır

Müslüm Gürses…

Sosyal ve toplumsal tarihimize mal olmuş “öteki”nin sesi… Doğarken ölen “alnı kara”/kadersizlerin feryadı…Uyumsuzların, çaresizlerin, küskünlerin yanık çığlığı…

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Ne bir Orhan Gencebay, ne de bir Ferdi Tayfur! Magazin hayatı yok…Lüks yaşamı yok…Gösterişi, şımarıklığı yok…Orhan ve Ferdi’nin tersine o bir tutunamayan!

Rasyonel bilgiyi almak-kullanmaktan ziyade, duygusal tepkileri yoğun toplumuz. Bu sebeple… Bizim toplumumuzda arabesk kültürü etkilidir. Siyasetteki karşılığı Erdoğan’dır!

Soner Yalçın’ın yazısı