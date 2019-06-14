Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Necip Fazıllar kaybetti, cumhuriyetçi kemalistler kazandı

Evet Türk Sağı, Rusya’dan nefret eder hale nasıl geldi/getirildi?

İşin özünde Soğuk Savaş başladı ve ABD, Türkiye’yi Sovyetler Birliği’nden koparmak istedi. Truman Doktrini ve ardından Marshall Yardımları, Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO’ya girişiyle Türkiye, Sovyetler Birliği’nden koptu; Batı Bloku’nda yer aldı.

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Türk Sağı’nda ABD hayranlığı doğdu. Solcularla dergiler çıkaran birbirine ‘yoldaş’ diyen Türk Sağı, büyük savruluş yaşadı ve ‘Rusya’nın şeytanlaştırılması’ sağ siyasetin en birincil argümanı oldu. Beka kaygısının tek sebebi Rusya görüldü. Gençler birbirine kırdırıldı…

Tekrar soruyorum:

Sağ’ın bu tarihsel sürecine bakarak, Erdoğan’ın ABD’yi karşısına alma pahasına Rusya’yla yakınlaşmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?

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Türk Sağı’ndaki bu politik kırılma görmezden gelinebilir mi?

Necip Fazıllar kaybetti.

Cumhuriyetçi Kemalistler kazandı.

Soner Yalçın’ın yazısı

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