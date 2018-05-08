Soner Yalçın: Mizahsız, hicivsiz yani gülümsemeden siyaset olmaz!

Araştırmalar şunu gösteriyor: Seçmenin büyük çoğunluğu akılcı değil, duygusal sebeplerle oy veriyor! Yüze kondurulan bir gülümsemeyle, “seni seviyorum bana oy ver” iması çoğunlukla kazançlı çıkıyor! Gülümsemek önemli… Çoğu seçmen “oy vermem” dediğinin gülümsemesine veya kendini güldürmesine kanıveriyor! Gülme/ gülümseme siyasi avantaj sağlıyor. Ve genellikle…

Asık surat/ kaş çatmak ise oy kaybettiriyor. Çok laf etmeye gerek yok: Artık günümüzün büyük propaganda aracı olan sosyal medyada en çok paylaşılan videolar politik hiciv içerenler değil mi? Çünkü, mizahsız‑hicivsiz yani gülümsemeden siyaset olmaz! Zarif, etkili ve sanatkarca yapılan nükte’siz bir politika olur mu? Son yıllarda…

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– AKP’nin dayattığı gerginlik politikası sonucunda‑ siyasi kültürümüzde somurtkanlık revaçta! (“Kadınlar herkesin içinde kahkaha atmamalı” diyen B. Arınç’ın, Rahip Jorge’nin takipçisi olması şaşırtıcı mı?) Bu çatışmacı hal‑dil muhalefeti de etkiliyor; Erdoğan’ı taklit ediyorlar! Oysa… Bilinir ki: Toplum kendisine yapılanın öcünü gülerek alır!

Sempatik liderlere ihtiyacımız var…

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Soner Yalçın’ın yazısı