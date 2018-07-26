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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Mesut Özil’e dün Türk milli takımını reddettiği için küfür edenler, benzer sözleri bugün Deniz Yücel için sarf ediyor

 

Cemil Bayık ile Kandil’de yaptığı röportajı iki yıl sonra anımsayıp, Deniz Yücel’e “PKK’nın avukatı” dediler. Oysa, Die Welt gazetesindeki haberin başlığı Bayık’ın “evet iç infazlar yaptık” sözleriydi. Yani, PKK avukatlığı değil, örgütün yıllardır sakladığı itirafı söz konusuydu. Sonunda Deniz Yücel, “terör propagandası” iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne atıldı. Almanya’daki ırkçılar bayram etti:

– “Ömür boyu orada kalsın…”

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– “Yetmez Almanya’da da yargılanması şart…”

Alman ırkçıların siyasi duruşlarında sapma yok. Türkiye ise, günübirlik politikalar peşinde duygusal savruluşunu sürdürüyor. Mesut Özil’e dün Türk milli takımını reddettiği için küfür edenler, benzer sözleri bugün Deniz Yücel için sarf ediyor…

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Hiç kuşkunuz olmasın.

Yarın Deniz’i alkışlar, Mesut’u yerin dibine sokarlar.

Soner Yalçın’ın yazısı 

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