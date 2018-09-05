Soner Yalçın: Mesele, devletin tasarruf yaptığını halka göstermektir!

Devleti yönetenler diyor ki: “Tasarruf yapacağız!”

Nasıl yaptıkları Külliye/Saray’da yaptıkları resepsiyonda görüldü: Meğer sadece kuş sütü eksikmiş! – Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde)… – Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde)… – Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde)… – Zencefilli Somonlu Suşi.. – Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu… – Tartalet içerisinde Humus… – Susamlı Levrek Simidi… Vs.

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Diyebilirsiniz ki: “Koskoca devlet bunlardan tasarruf yaparak mı krizi atlatacak?”

Mesele bu değil… Mesele, devletin tasarruf yaptığını halka göstermektir! Mesele, halkın bir kuruşu için devletin nasıl tasarruf yaptığını millete göstermektir! Mesele, vatandaşa – çalışanlara örnek olmaktır. Mesele, tasarrufu özendirmektir… Mesele, psikolojidir.

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Görünen, öyle dertleri yok.

Soner Yalçın’ın yazısı