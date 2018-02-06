Soner Yalçın: Mehmetçik… YPG/PKK ile değil, yedi düvele karşı savaşıyor!

Yani… Suriye‑Ortadoğu planlarını emperyalizm Birinci Dünya Savaşı’ndan çok önce yaptı. Fransa ve İngiltere’den sonra Ortadoğu’ya ABD emperyalizmi de geldi. Suriye’yi parçalama politikaları sürüyor. Esat emperyalizme karşı direndi ve kazandı. Sonuç olarak şunu da görmek şart: Mehmetçik… YPG/PKK ile değil, yedi düvele karşı savaşıyor! Bu Ortadoğu mazlumlarının direnişidir. Afrin Harekatı’na karşı çıkan Fransa’nın ise, Saddam’ın, Kaddafi’nin kafasına bom ba yağdırdığını unutmadık!
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‘Wolfteam’ tartışması can aldı: Bir liseli mahalle arkadaşını boğazını kesip öldürdü
İstanbul’da bir çocuk, ‘Wolfteam’ adlı oyun nedeniyle tartıştığı diğer bir çocuğu boğazını keserek öldürdü.
Seçimi kaybeden İnce: Küçük düşürüldüm, bu defa 2014’teki gibi susmayacağım
CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybeden Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Bu yarış bitmedi. Pek çok haksızlık yapıldı” dedi.
İtalyan basını: Çeşnicibaşısını mevkidaşının mutfağına sokmak isteyen Erdoğan’a ret
Cumhuriyet yazarı Nilgün Cerrahoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyaretinin ayrıntılarını İtalyan basınından aktardı: “Erdoğan beraberindeki çeşnicibaşını, Roma’da ziyaret ettiği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın mutfağına sokmak istemiş. 24 saatlik ziyarette, Cumhurbaşkanlığı sarayı ‘Quirinale’de dün bir öğle yemeği tertip eden İtalyan mevkidaşı ne ki talebi, ‘Mutfağımız çok iyidir. Üstelik sağlıklı ve de emindir!’ diyerek geri çevirmiş.”
Hükümet sözcüsü: Afrin’e nakledilen silah olursa gördüğümüz yerde vuracağız
Hollanda’nın Türkiye’deki büyükelçilerini geri çekmesini değerlendiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Son bir yıldır Hollanda’nın Ankara’da zaten büyükelçisi yoktu” dedi.
Kulis haber: Altan ve Alpay kararları, AYM başkanını AİHM yolundan döndürdü
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ın, 26 Ocak’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) katılacağı toplantıya son anda gitmediği öğrenildi. Kulislere göre gerekçeyse Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verilen karara uyulmaması.