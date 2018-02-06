Soner Yalçın: Mehmetçik… YPG/PKK ile değil, yedi düvele karşı savaşıyor!

Yani… Suriye‑Ortadoğu planlarını emperyalizm Birinci Dünya Savaşı’ndan çok önce yaptı. Fransa ve İngiltere’den sonra Ortadoğu’ya ABD emperyalizmi de geldi. Suriye’yi parçalama politikaları sürüyor. Esat emperyalizme karşı direndi ve kazandı. Sonuç olarak şunu da görmek şart: Mehmetçik… YPG/PKK ile değil, yedi düvele karşı savaşıyor! Bu Ortadoğu mazlumlarının direnişidir. Afrin Harekatı’na karşı çıkan Fransa’nın ise, Saddam’ın, Kaddafi’nin kafasına bom ba yağdırdığını unutmadık!

Soner Yalçın’ın yazısı