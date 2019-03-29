Soner Yalçın: Krizin yükü, çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek

Elinizde fırsat
Uyardınız uyardınız; uyarmadınız yük omuzlarınıza binecek çünkü.
Mesele sadece hayat pahalılığı değil…
Mesele sadece işsizlik değil…
Ekonomik krizin yükü, çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Elinizde fırsat
Uyardınız uyardınız; uyarmadınız yük omuzlarınıza binecek çünkü.
Mesele sadece hayat pahalılığı değil…
Mesele sadece işsizlik değil…
Ekonomik krizin yükü, çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek…
Bu hafta vizyona giren filmlerin dört tanesini sizin için seçtik.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Yurtiçi yerleşiklerin dolara olan ilgisi 22 Mart’la biten haftada da hız kesmeden devam etti. Vatandaşlar ve şirketler martın ilk üç haftasında 8.23 milyar dolar aldı.
Eskişehir’de eşini öldüren kadına iki kez indirim uygulanarak sekiz yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.
Sakaryaspor maçında rakibini jiletle yaraladığı iddia edilen Amedspor’un kaptanı Mansur Çalar’a verilen futboldan men cezası kaldırıldı.