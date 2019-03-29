Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Krizin yükü, çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek

Elinizde fırsat varken iktidarı uyarın!

Uyardınız uyardınız; uyarmadınız yük omuzlarınıza binecek çünkü.

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Mesele sadece hayat pahalılığı değil…

Mesele sadece işsizlik değil…

Ekonomik krizin yükü, çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek…

Soner Yalçın’ın yazısı

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