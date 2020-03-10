Soner Yalçın: Kripto yandaşlar, Barışları hapse attırıp Odatv’yi kapattırdı

Gazetecilerin tutuklanması ve Odatv’nin kapatılmasının sebebi salt MİT şehidi haberini yapmak olamaz herhalde. Sosyal medyadaki vasat kafaların uyduruk tweetleri ile kimseyi ikna edemezsiniz.

Sorumuz havada asılı duruyor: Bu adli operasyonun asıl sebebi ne?

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Her fırsatta Türkiye’yi savunan yurtsever Odatv, ‘kamu güvenliğini tehlikeye attı’ gibi absürt gerekçeyle nasıl kapatılır?

Tek bulabildiğim ‘Odatv’nin kapatılmasının kime fayda sağlayacağı’ sorunun yanıtıdır:

FETÖ dünyada, Türkiye’yi basın özgürlüğü olmayan ülke olarak gösteriyor. Dilinde sürekli ‘hapisteki gazeteciler’ lafı var. Yaptıklarının üzerini böyle kapatıyor…

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İşte… Bu propagandaya katkı sunmak isteyen kripto yandaşlar, Barışları hapse attırıp, Odatv’yi kapattırdı.

Başka açıklaması yok bunun…

Soner Yalçın’ın yazısı