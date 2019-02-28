Soner Yalçın: Konumuz, Erdoğan’ın artık doğum günü kutlaması…

Nurettin Yıldız doğum günü kutlaması için sanki Erdoğan’a laf atıyor; “ahirete yaklaştıkça endişelenmek varken bize ait olmayan modellerle gülmek pasta kesmek de ne oluyor?”

Ve fakat:

Bu yazının konusu “doğum günü kutlamak caiz mi, değil mi” tartışması yapmak değil. İnsanoğlu 5 bin yıldır doğum günü kutluyor; Mısırlılar, Persler, Antik Yunan, Romalılar vs. hepsi doğum günü kutladı. Başlangıçta meselenin Hıristiyanlık ile ilgisi yoktu; “Pagan adeti” diyorlardı! Dünyaya acı çekmeye geldiklerine inanan Katolikler uzun dönem doğum gününü yasakladı. Evet konumuz bu değil…

Konumuz, Erdoğan’ın artık doğum günü kutlaması…

İslamcı çevreleri takip ederseniz; Erdoğan’ın doğum günü kutlamasının ne büyük “devrim” olduğunu anlarsınız! Tahmin ediyorum, Erdoğan’ın doğum günü kutladığı haberlerini okuyup-gördükçe hop oturup hop kalkıyorlardır! “İktidar yozlaştırır” dediklerine eminim!

Soner Yalçın’ın yazısı