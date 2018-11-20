Soner Yalçın: İbranice ‘Rab’ dersiniz sesleri çıkmaz; Türkçe ‘Tanrı’ derseniz ortalığı yıkarlar!

Namaz, Arapça değil, Farsça… Oruç, Arapça değil, Farsça… Abdest, Arapça değil, Farsça… Peygamber, Arapça değil, Farsça… Müslüman, Arapça değil, Farsça… Huda, Farsça… Rabbena, Farsça… Sahabe, Farsça… Mevla, Farsça… Hoca, Farsça… Molla, Farsça… Derviş, Farsça… Pir, Farsça… Dergah, Farsça… Çile, Farsça… Türbe‑türbedar, Farsça… Ney, Farsça… Niyaz, Farsça… Günah‑ Günahkâr, Farsça… Kâfir, Farsça… Beddua, Farsça…Şakirt, Farsça… Külah, Farsça… Postnişin, Farsça… Keramet, Farsça… Tespih, Farsça… Kehribar, Farsça… Lüle, Farsça… Çarşaf, Farsça… Tülbent, Farsça… Kaftan, Farsça… Takke, Farsça… Muska, Farsça… Kalender, Farsça… Münzevi, Farsça… Hurma, Farsça… Ebru, Farsça… Güllaç, Farsça… Destur, Farsça… Mevlit, Farsça… Rayiha, Farsça… Kerime, Farsça… Sancak, Farsça… Cihan, Farsça… Destan, Farsça… Kervan, Farsça… Hattat, Farsça… Aşk, Farsça… Meşk, Farsça… Şadırvan, Farsça…

Bugün İslam’ı yaşarken‑anlatırken kullandığımız sözcüklerin çoğu Arapça değil Farsça! Peki… “Türkçe” adı geçince kimileri neden sert tepki gösteriyor?

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İslam ile Türk dili yan yana gelsin istemiyorlar! Türkçeye alerjinin sebebi ne? “Türkçe” düşmanlığı mı?

İbranice “Rab” dersiniz sesleri çıkmaz; Türkçe “Tanrı” derseniz ortalığı yıkarlar!

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Soner Yalçın’ın yazısı