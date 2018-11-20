Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: İbranice ‘Rab’ dersiniz sesleri çıkmaz; Türkçe ‘Tanrı’ derseniz ortalığı yıkarlar!

Namaz, Arapça değil, Farsça… Oruç, Arapça değil, Farsça… Abdest, Arapça değil, Farsça… Peygamber, Arapça değil, Farsça… Müslüman, Arapça değil, Farsça… Huda, Farsça… Rabbena, Farsça… Sahabe, Farsça… Mevla, Farsça… Hoca, Farsça… Molla, Farsça… Derviş, Farsça… Pir, Farsça… Dergah, Farsça… Çile, Farsça… Türbe‑türbedar, Farsça… Ney, Farsça… Niyaz, Farsça… Günah‑ Günahkâr, Farsça… Kâfir, Farsça… Beddua, Farsça…Şakirt, Farsça… Külah, Farsça… Postnişin, Farsça… Keramet, Farsça… Tespih, Farsça… Kehribar, Farsça… Lüle, Farsça… Çarşaf, Farsça… Tülbent, Farsça… Kaftan, Farsça… Takke, Farsça… Muska, Farsça… Kalender, Farsça… Münzevi, Farsça… Hurma, Farsça… Ebru, Farsça… Güllaç, Farsça… Destur, Farsça… Mevlit, Farsça… Rayiha, Farsça… Kerime, Farsça… Sancak, Farsça… Cihan, Farsça… Destan, Farsça… Kervan, Farsça… Hattat, Farsça… Aşk, Farsça… Meşk, Farsça… Şadırvan, Farsça…

Bugün İslam’ı yaşarken‑anlatırken kullandığımız sözcüklerin çoğu Arapça değil Farsça! Peki… “Türkçe” adı geçince kimileri neden sert tepki gösteriyor?

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İslam ile Türk dili yan yana gelsin istemiyorlar! Türkçeye alerjinin sebebi ne? “Türkçe” düşmanlığı mı?

İbranice “Rab” dersiniz sesleri çıkmaz; Türkçe “Tanrı” derseniz ortalığı yıkarlar!

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Soner Yalçın’ın yazısı 

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İlk konuşma: Suudi kral Kaşıkçı cinayetine değinmedi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, konuşmasında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmedi. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ilk kez kamuoyu önünde konuşan Suudi kral, Kaşıkçı cinayetinden tek kelime de olsa söz etmedi. Kaşıkçı’nın öldürülme emrinin üst düzey Suudi yöneticiler tarafından verildiği iddia ediliyor. Ancak Suudi yargısının görevini yerine getirmesinden onur duyduğunu dile getiren Kral Selman, “Suudi Arabistan İslam […]

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