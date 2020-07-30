Soner Yalçın: Güzel İstanbul hedefiyle Fatih Vakfiyesi’ne sahip çıkılır; hizmetleri engelleyerek değil

“Fatih’in malları bugün nerede” diye sormayacağım…

“Fatih’in gelirleri bugün nerede” diye sormayacağım…

Reklam

Cumhuriyet, Ayasofya’nın vakfiye tapusuna dokunmadı, müze gelirini de Ayasofya için kullandı. Ya diğerleri? Kim kime lanet okumalı?

Şu ayrıntı gözden kaçmamalı:

İBB Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan AKP-MHP ittifakı, İmamoğlu’nun her teklifini reddederek, işin özünde amacı İstanbul’a hizmet olan Fatih Vakfiyesine karşı çıkmıyor mu?

Reklam

Aslında kime ‘lanet okumak’ gerekiyor?

Mesela, İstanbul’da sosyal yardımları engelleyenlere olabilir mi?

Mesela, İstanbul’da yoksullara süt dağıtan belediye görevlilerini engelleyenlere olabilir mi?

Mesela, İstanbul’da yeşil alanları engelleyenlere olabilir mi?

Daha güzel İstanbul hedefiyle Fatih Vakfiyesine sahip çıkılır; kaba siyaset gereği hizmetleri engelleyerek değil…

Soner Yalçın’ın yazısı