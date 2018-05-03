Soner Yalçın: Gönlümdeki cumhurbaşkanı Yalçın Küçük!

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Güç olan, hayal gücüdür. Geleceği öldürmemek, proje üretmek/tasarlamak kuşkusuz zordur ama gereklidir. Ve… Kuracağınız yapı‑proje‑sistem neyse onu önce yürekten istemeniz şarttır! Yeni toplumsal düzenin öncüsü olmanız tek koşuldur. Düşünsel yaratıcılık olmadan zafer kazanılmaz. Bu sebeple “kişi” değil “program” diyorum… İlla isim istiyorsanız: Abdüllatif Şener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek arasında hangisi cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy vermeyi düşünüyorum… Gönlümdeki cumhurbaşkanı ise, Yalçın Küçük!

Soner Yalçın’ın yazısı

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