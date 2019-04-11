Soner Yalçın: Golan’ı filan unuttu! Yeter ki, Ekrem İmamoğlu İstanbul belediye başkanı olmasın öyle mi?

Herkes hesap peşinde! Özellikle İstanbul’da sonuç ne olacak?

Günlerdir yazıyorum:

Giden kim, gelen kim? İkisi de bizim insanımız değil mi?

Nedir o, sanki İstanbul işgal edilecek gibi yazılar.

Nedir o, sanki İstanbul’u düşmandan kurtardık gibi yazılar.

Ne barışmayı becerebiliyoruz.

Ne sevinmeyi ne de üzülmeyi becerebiliyoruz.

Beş yıl önce de seçim vardı, beş yıl sonra da seçim olacak. Bir seçim için ülkeyi yakıp yıkmanın, güçsüz düşürmenin-yormanın ne alemi var?

Hiç kusura bakmasın kimse; yandaş kalemler Ekrem İmamoğlu’na ettiğiağır sözlerin binde birini Suudi medyasına etmedi/etmiyor!

Hele…

ABD ve İsrail’in Golan Tepeleri işgalini ‘resmiyete’ dönüştürme çabasını filan unuttu! Yeter ki, Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olmasın öyle mi?

Yazık.

Bin kez yazık.

Soner Yalçın’ın yazısı