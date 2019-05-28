Soner Yalçın: Fenerbahçe’ye ‘FETÖ abisini’ transfer ediyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında İran ile önceki başkan Barack Obama döneminde varılan nükleer anlaşmaya benzer yeni bir anlaşmanın ‘mümkün olabileceğini’ söylerken, İran’da ‘rejim değişikliği hedeflemediklerini’ yineledi. İran ile ilişkilerin yeniden gerginleştiği bir ortamda Trump’ın açıklaması, sürpriz olarak görülürken, açıklamanın, Japonya’nın İran kriziyle ilgili olarak aracılığa niyetlenmesi üzerine yapıldığı belirtiliyor. Reuters’in haberine göre, […]