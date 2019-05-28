Soner Yalçın: Fenerbahçe’ye ‘FETÖ abisini’ transfer ediyorsunuz

‘Abi’ hitabı, Nurculardan FETÖ’ye miras kaldı.
Demek Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye ‘Abi’ olacak öyle mi?
Fenerbahçe’ye FETÖ eliyle 2 Temmuz 2012’de ‘şike kumpası’ yapılırken Emre Belözoğlu neredeydi? O zor günlerde takımı bırakıp Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı!
Salt futbol başarısı/ şampiyonluk hevesi demek taraftarın aklını başından böyle alıyor!
Bağdat Caddesi’ndeki büyük yürüyüşlerini unutmuşa benziyorlar…
Metris Cezaevi önündeki direnişlerini unutmuşa benziyorlar.
Stadyumda ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diye bağırmalarını unutmuşa benziyorlar…
Ülkeyi FETÖ’ye teslim etmemenin onurunu unutmuşa benziyorlar…
Diyorlar ki, “Fenerbahçe’ye ‘Emre Abi’ gelsin!” Yazık.
Madem unuttunuz şanlı tarihinizi, İstanbul Başsavcılığı önünde eylem yapın; “Emre Abi suçsuzdur” diye bağırın!
Hani yıllarca Galatasaray’a “FETÖ’cü ib..ler” diye tezahüratta bulunurdunuz; ne olacak şimdi? “FETÖ Abisini” transfer ediyorsunuz…