Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Fenerbahçe’ye ‘FETÖ abisini’ transfer ediyorsunuz

‘Abi’ hitabı, Nurculardan FETÖ’ye miras kaldı.
Demek Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye ‘Abi’ olacak öyle mi?
Fenerbahçe’ye FETÖ eliyle 2 Temmuz 2012’de ‘şike kumpası’ yapılırken Emre Belözoğlu neredeydi? O zor günlerde takımı bırakıp Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı!

Salt futbol başarısı/ şampiyonluk hevesi demek taraftarın aklını başından böyle alıyor!

Reklam

Bağdat Caddesi’ndeki büyük yürüyüşlerini unutmuşa benziyorlar…
Metris Cezaevi önündeki direnişlerini unutmuşa benziyorlar.

Stadyumda ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diye bağırmalarını unutmuşa benziyorlar…

Ülkeyi FETÖ’ye teslim etmemenin onurunu unutmuşa benziyorlar…
Diyorlar ki, “Fenerbahçe’ye ‘Emre Abi’ gelsin!” Yazık.

Reklam

Madem unuttunuz şanlı tarihinizi, İstanbul Başsavcılığı önünde eylem yapın; “Emre Abi suçsuzdur” diye bağırın!

Hani yıllarca Galatasaray’a “FETÖ’cü ib..ler” diye tezahüratta bulunurdunuz; ne olacak şimdi? “FETÖ Abisini” transfer ediyorsunuz…

Soner Yalçın’ın yazısı

SON HABERLER

Foça’da denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, ortaokul öğrencileri; Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi öğrencileri ve dalış timinin desteğiyle kıyı ve su altı temizliği yaptı. ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önce düzenlenen etkinlikte, denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı.

CHP’li Öztrak: Oyların çalındığı videoyu hala bekliyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde uğradığı saldırıda kendisine yumruk atan saldırgana ilişkin, “AKP’li yetkililere soruyoruz: Genel başkanımıza saldıran inek hırsızıyla partinizin ilişkisi kesildi mi? Hâlâ partinizin üyesi mi?” dedi.

Trump: İran ile yeni bir nükleer anlaşma, mümkün

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında İran ile önceki başkan Barack Obama döneminde varılan nükleer anlaşmaya benzer yeni bir anlaşmanın ‘mümkün olabileceğini’ söylerken, İran’da ‘rejim değişikliği hedeflemediklerini’ yineledi. İran ile ilişkilerin yeniden gerginleştiği bir ortamda Trump’ın açıklaması, sürpriz olarak görülürken, açıklamanın, Japonya’nın İran kriziyle ilgili olarak aracılığa niyetlenmesi üzerine yapıldığı belirtiliyor. Reuters’in haberine göre, […]

İddia: AA genel müdürü ‘sonsuza kadar görevdeyim’ mesajı vermiş

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 31 Mart gecesi seçim sonuçlarının yayını sırasında veri akışını kesen Anadolu Ajansı’nda ‘siyasi gerekçelerle genel kurul ertelemesi yapıldığını’ ve son genel kurulda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen genel müdürün ‘garip yorumlarda bulunduğunu’ yazdı. Toker, Sözcü’deki, ‘AA genel kurulu ikinci kez ertelendi’ başlıklı yazısında şunları ifade etti: “Anadolu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...