Soner Yalçın: Erdoğan’ın Çiller’i daveti Batı’ya mesaj verme amacını taşıyor!

Çiller, “emekli bir politikacı” değil… Çiller, siyasetle ilgilenmiyor değil… Çiller, Erdoğan ve AKP’nin ABD’nin yeni konseptine uyumu için görevlendirildi! “Müfettiş” dediğim bu… Alan razı satan razı durumu var: Erdoğan; vitrinine koyduğu Çiller ile, Batı’yla bozulan ilişkilerini düzeltmek istiyor. Erdoğan’ın Çiller’i Yenikapı’ya daveti iç kamuoyuna değil, Batı’ya mesaj verme amacını taşıyor! Yoksa siyaseten yıpranmış Çiller Yenikapı’ya niye çağrılsın? Keza: Yandaş Selvi son dönemde Çiller’in görüşlerine neden ihtiyaç duysun? Mesut Yılmaz gibi eski başbakanların değil de, niye hep Çiller’in görüşlerini önemsiyor? Selvi dün yine Çiller yazısı kaleme aldı.
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Erdoğan’ın talebi: İnce’nin ‘Sevim Tanürek’i hatırlattığı Diken haberine erişim engeli
Diken’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı” sözleriyle seslendiği ‘İnce’den Erdoğan’a: İstersen Sevim Tanürek cinayetini araştıralım, açtırma ağzımı’ başlıklı haberine, Erdoğan’ın Ahmet Burak Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli getirildi.
Edirne’de tutuklu iki Yunan askere tahliye çıkmadı
Edirne’den Türkiye’ye geçen iki Yunanistan askeri için bir kez daha tutukluluğa devam kararı çıktı.
ABD ordu sözcüsü: Türk askeri Menbiç’in içine girmeyecek
ABD’nin Suriye’deki operasyonları yürüten askeri sözcüsü, TSK ‘nın Menbiç’te göreve başlamasına ilişkin bilgiler verdi: “Türk askeri Menbiç’in içine (kent merkezini kastediyor) girmeyecek…tüm ayrıntılar karara bağlanmadı…takvim yok…YPG’nin çıkacağının yüzde 100 garantisini veremem.”
Erdoğan Akşener’i ‘muhatap aldı’: Bu bayana sormak lazım, ne için çıktın yola?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i ‘muhatap aldı’: “Bu bayana sormak lazım, sen ne için çıktın bu yola?”
Cezaevinden çıkan Ezhel: Dava açmayacağım, kimi kime şikayet edeyim
Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ilk duruşmada beraat eden ‘Ezhel’ lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, cezaevinden çıktı. İpekçioğlu, “Tazminat davası açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna “Kimi kime şikayet edeyim” diyerek yanıt verdi.