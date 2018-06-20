Soner Yalçın: Erdoğan’ın Çiller’i daveti Batı’ya mesaj verme amacını taşıyor!

Çiller, “emekli bir politikacı” değil… Çiller, siyasetle ilgilenmiyor değil… Çiller, Erdoğan ve AKP’nin ABD’nin yeni konseptine uyumu için görevlendirildi! “Müfettiş” dediğim bu… Alan razı satan razı durumu var: Erdoğan; vitrinine koyduğu Çiller ile, Batı’yla bozulan ilişkilerini düzeltmek istiyor. Erdoğan’ın Çiller’i Yenikapı’ya daveti iç kamuoyuna değil, Batı’ya mesaj verme amacını taşıyor! Yoksa siyaseten yıpranmış Çiller Yenikapı’ya niye çağrılsın? Keza: Yandaş Selvi son dönemde Çiller’in görüşlerine neden ihtiyaç duysun? Mesut Yılmaz gibi eski başbakanların değil de, niye hep Çiller’in görüşlerini önemsiyor? Selvi dün yine Çiller yazısı kaleme aldı.

Soner Yalçın’ın yazısı