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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor

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Erdoğan’ın konuşmasını dinlerken sözleri değil; yüzü ve ses tonu dikkatimi çekti: Erdoğan yorgun‑ bitmiş‑tükenmiş haldeydi. İki‑üç gün öncesinin “Eyyy” diye başlayan konuşmasından eser yoktu. Kim bilir narkozun etkisiyle dedim ki içimden:

– “Erdoğan artık bu ağır yükten kurtulmak istiyor!”

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– “Erdoğan artık bırakmak istiyor!”

– “Erdoğan artık bırakın gideyim istiyor!” Siz diyebilirsiniz ki, “kazanmak için baskın seçim yapıyor.”

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İlk bakışta öyle gözüküyor; ancak Erdoğan’a bakmanızı değil, Erdoğan’ı görmenizi tavsiye edeceğim. Kuşkusuz… Bunu kendisine bile ifade etmiyor ve hiç etmeyecek. Ama… Erdoğan bilinç düzeyinde farkında olmasa da, o ekrandaki görüntüsüyle bizlere bağırıyor: “Yoruldum… Yapamıyorum.”

Soner Yalçın’ın yazısı 


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