Soner Yalçın: Ekonomiyle sıkıştırılan Erdoğan, 2002 ayarlarına döndü; teslim oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy verecek bir kısım seçmenin milletvekilliği seçiminde AKP dışında bir partiye yönelme eğilimi konusunda bir uyarı daha yaparken “Böyle mantık olmaz. kimse aramıza nifak sokamaz” dedi.