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Yaramazlara biraz batar!

Soner Yalçın: Cumhuriyet ilanı; reform mudur, devrim midir?

Cumhuriyet ilanı; reform mudur, devrim midir?

Yanıtı Mustafa Kemal ‘Nutuk’ eserinde ayrıntılı veriyor.

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Yola çıktığı kurmay kadro ile aralarında ‘saltanat’, ‘hilafet’ ve ‘Cumhuriyet’ ilanı konusunda fikir ayrılığı olduğunu uzun uzun anlatıyor.

İlk ayrılık saltanat konusundaydı.

İtilaf Devletleri, 28 Ekim 1922’de Lozan’da toplanacak Barış Konferansı’na Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul’daki saltanat temsilcilerini de davet etti. Ankara bunu kabul edemezdi…

Tam o günlerde Ankara’da Mustafa Kemal’in saltanatı kaldıracağı konuşulmaya başlandı.

Soner Yalçın’ın yazısı

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