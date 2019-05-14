Soner Yalçın: ‘Çalıyor ama yapıyor’ sözü artık, ‘hem çalıyor, hem de yapmıyor’ söylemine neden olmuş olabilir mi?

AKP diyor ki:

“Sandığa gitmeyen küskün seçmeni kazanacağız!”

Güzel…

Peki, sandığa gitmeyen seçmen niçin küskün? Asıl mesele bu değil mi?

AKP’ye 17 yıldır oy veren seçmen, bu kez niye oy vermedi? İktidar ile “çalmak” eylemini özdeşleştirdiği için olabilir mi? AKP “küskün seçmen” analizini yapamıyor.

– “Çalıyor ama yapıyor” sözü artık, “hem çalıyor, hem de yapmıyor” söylemine neden olmuş olabilir mi?

Bu büyük ekonomik krizin bir sorumlusu olmalı değil mi?

– Küskün çünkü; hayat pahalı…

– Küskün çünkü; işsiz…

– Küskün çünkü; kandırıldı…

– Küskün çünkü; “Müslümanlar çalmaz” diye iktidara getirdikleri onu büyük hayal kırıklığına uğrattı!

Soner Yalçın’ın yazısı