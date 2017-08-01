Soner Yalçın: Bu oyunu iktidar daha kaç kez yutacak?

Şu soru üzerinde ısrarla durmalıyız:

Eski asker Nuri Elibol, “Yeni Darbeyi Ulusalcılar Yapabilir” manşetini niye yaptı?

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Ağustos Yüksek Askeri Şurası’nda bilmediğimiz neler oluyor? Hangi subaylar tasfiye edilerek kimlerin önü açılıyor.

Bu oyunu iktidar daha kaç kez yutacak?

Bilmiyor mu:

Türk Ordusu’nda iki cemaat vardı:

– Fethullahçılar…

– Işıkçılar…

Ah ne tesadüf!

İkisi de Amerikancı’dır/NATO’cudur/Gladio’dur!

Bunlar bin kez yazıldı…

O manşetinin amacı belli değil mi?

Hiç mi satranç bilmezler, piyonlar iyi bir “askerdir!”

Soner Yalçın’ın yazısı